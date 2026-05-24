El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Nigrán se despertará con un ambiente mayormente nuboso, con intervalos de nubes que se alternarán con momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados , con una ligera disminución a 18 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más elevada debido a la humedad presente en el ambiente. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 65 km/h en las horas centrales del día, provenientes del este. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad en las primeras horas y un aumento a un 45% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque es poco probable que se produzcan lluvias significativas, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado en la tarde. La probabilidad de tormentas también se incrementa en este mismo periodo, lo que podría generar un ambiente más inestable.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes altas en ciertos momentos. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 73% al final del día.

El ocaso se producirá a las 21:58, marcando el final de un día que, aunque comenzará con intervalos nubosos, ofrecerá también oportunidades para disfrutar de momentos soleados. Los residentes de Nigrán deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo, especialmente en la tarde. Se recomienda llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 24 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos, lo que significa que habrá momentos de sol intercalados con nubes. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando el cielo estará cubierto en su mayoría.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo variado que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán mayormente cubiertos, con intervalos nubosos que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas se hagan más prominentes, aunque también habrá periodos de despejado, especialmente en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.