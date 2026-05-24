El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 19 grados y alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 60% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas. La brisa será ligera, con vientos predominantes del norte, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y agradable.

A lo largo de la tarde, se prevén intervalos nubosos, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Sin embargo, hay una probabilidad del 75% de que se produzcan algunas lluvias ligeras en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima. Esto significa que, si bien es posible que se presenten algunas nubes, la mayor parte del día seguirá siendo soleado.

La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, con valores que rondarán los 25 grados a las 20:00. La noche se presentará mayormente despejada, con temperaturas que caerán a 19 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será predominantemente soleado, con algunas nubes altas y la posibilidad de intervalos nubosos por la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables, y aunque hay una ligera probabilidad de lluvia, no se espera que afecte significativamente las actividades al aire libre. Es un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, aprovechando el buen tiempo y la luz solar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante ese periodo.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. La sensación térmica será moderada, gracias a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 46% por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo variado que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán mayormente cubiertos, con intervalos nubosos que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas se hagan más prominentes, aunque también habrá periodos de despejado, especialmente en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.