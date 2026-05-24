El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, lo que ha permitido que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 19 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 43% en la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más tolerable para los habitantes y visitantes de la zona.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 26 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 14:00 horas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 20:00 y 02:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada en la noche.

El estado del cielo variará ligeramente, comenzando con un cielo despejado y pasando a intervalos nubosos en la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, lo que podría dar lugar a un espectáculo visual interesante durante el ocaso, que se producirá a las 21:58 horas.

En resumen, Moraña disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde y noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados durante las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 29 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 24 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, alcanzando los 31 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, proporcionando un inicio fresco y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.