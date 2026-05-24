El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé un aumento en la nubosidad.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas de la tarde. A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura puede generar una sensación de calor, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles moderados. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. La combinación de calor y humedad podría hacer que la tarde se sienta más calurosa de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 85% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa durante este periodo. Las primeras horas de la tarde podrían ser las más afectadas, por lo que es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se tiene planeado salir.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 19 km/h en las horas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá moderada, oscilando entre 4 y 8 km/h, lo que proporcionará un alivio ante las altas temperaturas.

En resumen, Mondariz vivirá un día con un inicio soleado que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias por la tarde. Las temperaturas serán cálidas, con un ambiente húmedo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de la llegada de las nubes y la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, A Cañiza se prepara para un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:04, se espera un inicio despejado, lo que permitirá disfrutar de un bonito comienzo de jornada. Sin embargo, a medida que avance la mañana, el cielo comenzará a cubrirse, y se prevé que las nubes dominen el panorama durante gran parte del día.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Pazos de Borbén, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, se mantendrá una temperatura agradable, comenzando en torno a los 19 grados y alcanzando un máximo de 28 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo variado que promete ser interesante a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra en intervalos, con nubes que irán apareciendo y desapareciendo, especialmente en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.