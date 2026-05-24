El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Moaña se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos marcarán el inicio del día, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 20 grados a media mañana, mientras que la humedad relativa se situará en torno al 66%, lo que podría generar una sensación de calidez moderada.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 27 grados. Sin embargo, la combinación de nubosidad y un aumento en la probabilidad de precipitaciones hará que los habitantes de Moaña se mantengan alerta. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 65% de posibilidades de que se registren lluvias escasas. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que podría traer consigo intervalos de lluvia ligera, especialmente en la tarde.

El viento, que soplará principalmente del este y sureste, alcanzará velocidades de hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Esta ráfaga de viento podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde la sensación térmica podría ser más baja de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la tarde, el viento se moderará, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la tarde se sienta más fresca de lo habitual.

A medida que caiga la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. La nubosidad se mantendrá, con un cielo mayormente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de la puesta de sol, que se espera para las 21:58 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 70%, lo que podría generar un ambiente más pesado y húmedo.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 27 grados, intervalos nubosos y una probabilidad significativa de lluvias en la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían dar paso a un cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 24 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día con un tiempo variado, donde las nubes jugarán un papel protagónico a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos que se mantendrán hasta la mañana, con temperaturas que rondarán los 19 grados . La humedad relativa será notable, alcanzando un 67% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo variado que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán mayormente cubiertos, con intervalos nubosos que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas se hagan más prominentes, aunque también habrá periodos de despejado, especialmente en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.