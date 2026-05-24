El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Las primeras horas del día comenzarán con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:04. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad aumente ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera un cielo poco nuboso y, en algunos momentos, intervalos nubosos.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 19 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 28 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que oscilará entre el 43% y el 78% a lo largo del día. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada hará que la sensación térmica sea bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos, excepto en la tarde, donde existe una ligera posibilidad de lluvia escasa, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, la cantidad esperada es mínima, por lo que no se prevén inconvenientes significativos.

El viento soplará de dirección este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 51 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:59. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 19 grados hacia la medianoche. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con condiciones mayormente favorables y un tiempo cálido y seco.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados durante las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 29 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variado que promete mantener a los habitantes y visitantes atentos a los cambios en el cielo. Desde primeras horas de la mañana, el estado del cielo se caracteriza por un ambiente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente durante las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 19 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.