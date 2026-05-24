El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Meaño se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra parcialmente con nubes altas, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 52% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al exterior sin incomodidades significativas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad baja durante la mañana y la primera parte de la tarde, con un 5% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, esta probabilidad aumentará considerablemente, alcanzando un 65% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es posible que se presenten intervalos nubosos con lluvia escasa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes de Meaño estar preparados con paraguas o impermeables si planean estar al aire libre durante ese tiempo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 11 y 35 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento también podría influir en la dispersión de las nubes y en la posibilidad de que se formen tormentas aisladas, aunque la probabilidad de tormenta se mantiene baja, con un 10% de posibilidad en la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:59 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente cálido y despejado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de lluvia y que aproveche las horas de sol antes de que lleguen las nubes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variado que promete mantener a los habitantes y visitantes atentos a los cambios en el cielo. Desde primeras horas de la mañana, el estado del cielo se caracteriza por un ambiente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente durante las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 19 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.