El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 52% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre 7 y 27 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas más intensas, especialmente en las primeras horas, donde se alcanzarán los 65 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se registran intervalos nubosos hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 60% en ese periodo. A pesar de esto, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con solo 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando los 25 grados a las 20:00 horas, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:58 horas.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un ligero aumento de nubes por la tarde y una mínima posibilidad de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo y disfrutar de las bellezas naturales que ofrece la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con intervalos nubosos, que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera en Pontevedra un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 22 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Vilaboa, con un inicio de jornada caracterizado por cielos despejados que permitirán disfrutar de un amanecer claro a las 07:04. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.