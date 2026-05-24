El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 14 y 28 grados , siendo más cálida durante la tarde, cuando se espera que el termómetro alcance su máximo de 28 grados a las 14:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 86% a las 00:00 horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, llegando a un 40% en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante la tarde, especialmente con la combinación de temperaturas elevadas y una humedad que, aunque baja, aún puede resultar incómoda.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día mayormente seco, con algunas posibilidades de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es del 10% en las primeras horas y aumenta significativamente a un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse chubascos aislados en la tarde. La cantidad de lluvia esperada es mínima, con registros que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las horas de mayor actividad.

El viento soplará desde el noreste en las primeras horas, con velocidades que alcanzarán los 8 km/h, aumentando a lo largo del día hasta llegar a rachas de hasta 40 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas, y es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es similar a la de las precipitaciones, con un 10% en las primeras horas y un notable aumento a un 95% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas cálidas y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que la nubosidad y las precipitaciones se hagan más presentes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante la madrugada, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:03. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que irán cubriendo el cielo.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a las 09:00 y suba hasta los 24 grados hacia las 10:00, alcanzando un máximo de 25 grados a las 12:00.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.