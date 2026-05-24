El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 19 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a mostrar nubes altas, especialmente durante el periodo de las 2 a las 5 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor de 26 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad relativa disminuirá a un 52%, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero.

A partir de la tarde, la situación meteorológica cambiará. Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa desde las 2 hasta las 6 de la tarde, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 60% en este periodo. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, es recomendable que quienes planeen salir lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden ser inestables.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante los momentos de mayor calor.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y para la noche se espera un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas nocturnas rondarán los 19 grados , con una humedad que aumentará ligeramente, alcanzando un 63% hacia la medianoche.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente soleado con un aumento de nubes y posibilidad de lluvia escasa por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero se recomienda estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variado que promete mantener a los habitantes y visitantes atentos a los cambios en el cielo. Desde primeras horas de la mañana, el estado del cielo se caracteriza por un ambiente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente durante las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 22 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.