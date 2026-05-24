El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se experimentarán intervalos nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 77% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, especialmente durante las horas centrales del día, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que se registren hasta 25 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más elevada debido a la humedad presente en el ambiente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las primeras horas. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y su velocidad disminuirá, lo que podría hacer que la tarde se sienta más tranquila.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja a lo largo del día, con un 10% de probabilidad en las primeras horas y un aumento a un 30% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

La tarde se presentará con cielos nubosos, especialmente hacia el final del día, donde se prevé que la temperatura descienda gradualmente. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 64% hacia la noche. El ocaso se producirá a las 21:57, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes, se tornará más despejado en su mayor parte.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente cálido y con intervalos de sol, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Oia se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos marcarán el inicio del día, con una temperatura que comenzará en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía, mientras que la humedad relativa se situará en un 62%, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo variable que promete ser interesante a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos dominarán el cielo, con una transición hacia un ambiente más despejado en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19°C, con una ligera disminución a 18°C durante la primera parte de la tarde.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se observarán intervalos nubosos que irán alternando con momentos de cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.