El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

Hoy, 24 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos, lo que significa que habrá momentos de sol intercalados con nubes. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando el cielo estará cubierto en su mayoría.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 19 y 28 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 19 grados, que irán subiendo gradualmente hasta alcanzar los 28 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 22 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 79% en la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 59% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será moderado, alcanzando hasta 9 km/h, y se intensificará en la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas del día, aumentando a un 45% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque es recomendable estar atentos a posibles chubascos ligeros en la tarde.

La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 20% durante la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones no son propensas a tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es aconsejable estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Nigrán se despertará con un ambiente mayormente nuboso, con intervalos de nubes que se alternarán con momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados , con una ligera disminución a 18 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo presente intervalos nubosos, aunque las nubes no serán demasiado densas. La temperatura se mantendrá agradable, comenzando en torno a los 18 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura será notable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.