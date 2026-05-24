El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante la madrugada, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:03. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que irán cubriendo el cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 28°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% y descendiendo a un 42% hacia la tarde. Esto podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia será baja durante la mañana, con un 15% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, la situación cambiará drásticamente, ya que se prevé un 100% de probabilidad de lluvia, con intervalos nubosos que podrían traer lluvias escasas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.1 mm en las horas de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 23 km/h en las primeras horas, aumentando a 37 km/h en la tarde. Esta brisa podría proporcionar algo de alivio del calor, pero también podría hacer que la sensación térmica sea más fresca en momentos de mayor intensidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19°C hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de bochorno. La puesta de sol se producirá a las 21:58, marcando el final de un día que, aunque comenzó soleado, terminará con un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Forcarei se experimentará un tiempo cambiante, con un inicio despejado que dará paso a nubes y probabilidad de lluvia en la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre por la mañana, pero se recomienda estar preparado para la lluvia en las horas posteriores.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 71% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a las 09:00 y suba hasta los 24 grados hacia las 10:00, alcanzando un máximo de 25 grados a las 12:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.