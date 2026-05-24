El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

Hoy, 24 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 71% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente las 14:00 horas, cuando comenzarán a aparecer intervalos nubosos. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un valor de 30 grados, lo que sugiere un día cálido. Sin embargo, la sensación térmica podría ser mayor debido a la humedad, que se espera que baje a un 43% en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente a partir de las 14:00 horas, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias escasas durante la tarde, especialmente en forma de intervalos nubosos con lluvia ligera. A pesar de la posibilidad de lluvia, las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 27 y 29 grados en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad y las posibles lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo gradualmente, con temperaturas que descenderán a 24 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 71% al final del día. Las condiciones de viento se mantendrán, aunque con una disminución en la intensidad, lo que permitirá que la noche sea más tranquila.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente soleado en la mañana, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán cálidas, pero el viento y la humedad podrían influir en la sensación térmica. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles lluvias en la tarde y disfrutar del sol de la mañana.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, proporcionando un inicio fresco y agradable.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Pontecesures se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados al amanecer, descendiendo ligeramente a 19 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a las 09:00 y suba hasta los 24 grados hacia las 10:00, alcanzando un máximo de 25 grados a las 12:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.