El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, proporcionando un inicio fresco y agradable.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 30 grados hacia la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 45-50%. Esto podría hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente durante las horas de mayor insolación.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas gotas aisladas en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de tormentas es baja, con un 85% de certeza de que no se desarrollen fenómenos convectivos severos en la región.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá mayormente en el cuadrante este, lo que es típico para esta época del año en la zona.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles moderados, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas. A primera hora, la humedad será del 70%, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día.

En resumen, Cuntis disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas y un leve aumento en la nubosidad hacia la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día. La combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se aconseja tomar precauciones adecuadas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, alcanzando los 31 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 24 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 71% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, lo que ha permitido que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 19 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.