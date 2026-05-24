El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Catoira se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo más nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 31 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 43% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable en comparación con días anteriores. Sin embargo, la combinación de calor y humedad podría hacer que algunas personas sientan un poco de incomodidad en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 19 km/h por la mañana y alcanzando hasta 40 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección suroeste, manteniendo velocidades moderadas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia escasa aumenta hasta un 75%, lo que podría dar lugar a intervalos nubosos con lluvia ligera. Es recomendable que los habitantes de Catoira estén preparados para posibles chubascos, especialmente si planean actividades al aire libre.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, ideal para paseos nocturnos. La puesta de sol se producirá a las 21:59, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será cálido y mayormente despejado, con la posibilidad de algunas nubes y lluvia ligera en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo, pero estar atentos a las condiciones cambiantes a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, alcanzando los 31 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Pontecesures se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados al amanecer, descendiendo ligeramente a 19 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Valga se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.