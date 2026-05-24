El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, A Cañiza se prepara para un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:04, se espera un inicio despejado, lo que permitirá disfrutar de un bonito comienzo de jornada. Sin embargo, a medida que avance la mañana, el cielo comenzará a cubrirse, y se prevé que las nubes dominen el panorama durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 19 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance los 28 grados, brindando un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante el aumento de la nubosidad.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% y alcanzando hasta un 78% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos, provenientes principalmente del noreste, tendrán una velocidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en la mañana, aumentando considerablemente a un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana podría ser relativamente tranquila, la tarde podría traer consigo intervalos de lluvia, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en el mismo rango horario, lo que podría generar condiciones inestables en la tarde. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se prevé salir durante ese tiempo.

A medida que el día avance hacia la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ocaso a las 21:56. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que la noche sea más fresca, con mínimas alrededor de 19 grados. En resumen, A Cañiza experimentará un día de contrastes, con un inicio soleado, un periodo de nubosidad y posibles lluvias, seguido de un final despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé un aumento en la nubosidad.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, As Neves se despertará con un tiempo variado que promete cambios a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados , con una humedad relativa del 71%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo variado que promete ser interesante a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra en intervalos, con nubes que irán apareciendo y desapareciendo, especialmente en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.