El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

Hoy, 24 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día con un tiempo variado, donde las nubes jugarán un papel protagónico a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos que se mantendrán hasta la mañana, con temperaturas que rondarán los 19 grados . La humedad relativa será notable, alcanzando un 67% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 25 grados , proporcionando un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable estar atentos a la posibilidad de lluvias. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 45% de probabilidad de que se registren lluvias en este periodo. Esto podría traducirse en chubascos dispersos, por lo que es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento también será un factor a considerar, soplando principalmente del este y del sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 70 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en zonas expuestas.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 24 grados , mientras que la humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 62%. Esto podría generar un ambiente algo bochornoso, especialmente si se producen lluvias. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 15% durante la tarde, lo que añade un elemento de incertidumbre al clima del día.

Al caer la noche, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con temperaturas que descenderán a unos agradables 19 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 69% hacia el final del día. En resumen, Cangas vivirá un día de contrastes, donde la combinación de nubes, temperaturas cálidas y la posibilidad de lluvias invitan a disfrutar del aire libre, pero siempre con precaución ante las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían dar paso a un cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Moaña se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos marcarán el inicio del día, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 20 grados a media mañana, mientras que la humedad relativa se situará en torno al 66%, lo que podría generar una sensación de calidez moderada.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo variado que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán mayormente cubiertos, con intervalos nubosos que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas se hagan más prominentes, aunque también habrá periodos de despejado, especialmente en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.