El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variado que promete mantener a los habitantes y visitantes atentos a los cambios en el cielo. Desde primeras horas de la mañana, el estado del cielo se caracteriza por un ambiente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente durante las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá agradable, comenzando en torno a los 20 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 27 grados en las horas de la tarde. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar protección solar, dado que la radiación UV puede ser intensa.

A lo largo de la tarde, la nubosidad aumentará, y se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 60%. Esto podría traducirse en algunas gotas dispersas, pero no se anticipa que las lluvias sean significativas. Por lo tanto, es aconsejable que quienes planeen salir durante este periodo lleven consigo un paraguas o impermeable, por si acaso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 49% y el 78% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas más calurosas. El viento, que soplará principalmente del noreste y del este, alcanzará velocidades de hasta 31 km/h en su punto máximo, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

Por la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, con un ambiente mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:59, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse.

En resumen, el día en Cambados se presenta como una mezcla de sol y nubes, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, pero con la precaución de estar preparados para cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 19 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 22 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.