El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

Hoy, 24 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, alcanzando los 31 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 29 grados a las 17:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar ligeramente hacia la noche, alcanzando un 68% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h durante la mañana. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del este y del sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% hacia la tarde, aunque las posibilidades de tormenta se mantienen en un 0% hasta la noche. Sin embargo, se espera una ligera posibilidad de lluvia escasa hacia la tarde, con una precipitación estimada de 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Caldas de Reis. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo esta jornada primaveral. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Catoira se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo más nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 31 grados.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, proporcionando un inicio fresco y agradable.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, lo que ha permitido que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 19 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.