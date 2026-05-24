El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían dar paso a un cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 52% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de las actividades al exterior sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 7 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 65 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día y un aumento a un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo.

La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 15% de posibilidad en la franja horaria de la tarde. Esto significa que, aunque no se puede descartar completamente la actividad eléctrica, es poco probable que se produzcan tormentas severas.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy será mayormente despejado por la mañana, con un aumento de la nubosidad hacia la tarde y una ligera posibilidad de lluvia. Las temperaturas cálidas y el viento moderado harán de este un día agradable para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante posibles ráfagas de viento.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día con un tiempo variado, donde las nubes jugarán un papel protagónico a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos que se mantendrán hasta la mañana, con temperaturas que rondarán los 19 grados . La humedad relativa será notable, alcanzando un 67% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Moaña se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos marcarán el inicio del día, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 20 grados a media mañana, mientras que la humedad relativa se situará en torno al 66%, lo que podría generar una sensación de calidez moderada.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.