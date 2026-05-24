El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados durante las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 29 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 43% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Barro que se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h. Predominará el viento del este, que podría intensificarse ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque se espera que la sensación térmica sea más cálida debido a la radiación solar.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con intervalos de nubes altas en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento a un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque esto no implica que se esperen lluvias intensas. La posibilidad de tormentas también es baja, con un 10% de probabilidad en la tarde.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento ligero que podría ofrecer algo de frescura. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se sugiere estar atentos a la evolución del tiempo en la tarde, ya que podrían aparecer algunas nubes. La puesta de sol se espera para las 21:58, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima mayormente favorable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Las primeras horas del día comenzarán con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:04. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad aumente ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera un cielo poco nuboso y, en algunos momentos, intervalos nubosos.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, lo que ha permitido que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 19 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 19 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.