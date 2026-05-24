El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 63% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto a la precipitación, se prevé un día seco, ya que no se esperan lluvias a lo largo de las 24 horas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas y un aumento a un 45% entre las 14:00 y las 20:00, aunque esto no implica que se produzcan lluvias significativas. Por lo tanto, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

El viento soplará principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas cálidas, hará que la sensación térmica sea más placentera. En particular, se espera que el viento alcance rachas de hasta 65 km/h en las horas más activas del día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, con intervalos de nubes que se alternarán con momentos de sol. En la tarde, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco conforme se acerque la noche. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones climáticas.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos, lo que significa que habrá momentos de sol intercalados con nubes. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando el cielo estará cubierto en su mayoría.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Nigrán se despertará con un ambiente mayormente nuboso, con intervalos de nubes que se alternarán con momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados , con una ligera disminución a 18 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Oia se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos marcarán el inicio del día, con una temperatura que comenzará en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía, mientras que la humedad relativa se situará en un 62%, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.