El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, As Neves se despertará con un tiempo variado que promete cambios a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados , con una humedad relativa del 71%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que el cielo se cubra gradualmente. Para el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 29 grados, lo que podría hacer que algunos busquen refugio del calor. La humedad comenzará a descender, situándose en un 49% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

A partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 80% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser suficientes para mojar el suelo, así que es mejor estar preparados.

El viento, que soplará del este, variará en intensidad a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 42 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 24 km/h, lo que podría generar un ambiente algo más fresco al caer la tarde.

La noche traerá consigo cielos mayormente cubiertos, con temperaturas que descenderán a los 20 grados. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 76% hacia el final del día. Para aquellos que planean disfrutar de la noche al aire libre, es importante tener en cuenta que la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida, lo que podría afectar los planes de actividades al aire libre.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un tiempo más variable con nubes y posibilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 19 y 29 grados, y el viento del este aportará frescura a la jornada. Es un día que invita a disfrutar de la mañana al aire libre, pero con precauciones para la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo variado que promete ser interesante a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra en intervalos, con nubes que irán apareciendo y desapareciendo, especialmente en las horas centrales.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 21°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo variado en Salvaterra de Miño. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes comiencen a cubrir el cielo, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevén intervalos nubosos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.