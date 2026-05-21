El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

Hoy, 21 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Este clima cálido y agradable será perfecto para paseos por la costa o para disfrutar de un café en alguna de las terrazas locales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 62% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera, evitando que el calor resulte agobiante. Además, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 30 km/h. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente en la costa, donde el viento puede ser más notable. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en zonas expuestas.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se espera alrededor de las 21:56. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el puerto, donde la brisa marina puede ser un alivio ante el calor del día.

En resumen, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son perfectas para disfrutar de la belleza natural de la región y de las actividades que ofrece, haciendo de este un día ideal para los residentes y visitantes por igual.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los viñedos de la región.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.