El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 53% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será limitada, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del este a una velocidad de 2 a 4 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h desde el suroeste. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al exterior, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera que ocurra alrededor de las 21:56 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 8 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y condiciones de cielo que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las primeras horas de la tarde.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Este clima cálido y agradable será perfecto para paseos por la costa o para disfrutar de un café en alguna de las terrazas locales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.