El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 12:00, alcanzando los 24 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad será alta, alcanzando el 88%, pero a medida que el día avance, se espera que descienda a niveles más cómodos, rondando el 50% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante el calor.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La temperatura se estabilizará en torno a los 24 grados, creando un ambiente ideal para actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00.

El ocaso se producirá a las 21:55, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo que, aunque se irá oscureciendo, mantendrá algunas nubes que podrían reflejar los últimos destellos de luz del día. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Vilaboa, con un tiempo cálido y mayormente soleado, sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 14°C, con una humedad relativa que comenzará en un 81% y descenderá ligeramente a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.