El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

Hoy, 21 de mayo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas, antes de comenzar a ascender. A medida que el sol se eleva en el cielo, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 24 grados durante la tarde, proporcionando un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades recreativas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 84% en la mañana y disminuyendo a un 49% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente confortable. La brisa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que el viento sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no hay indicios de tormentas o chubascos, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día soleado y seco.

Los momentos más cálidos se concentrarán entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo. A medida que el sol comience a descender, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, alcanzando los 17 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 21:55, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. En resumen, Vila de Cruces vivirá un día espléndido, perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé un ambiente mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas, antes de comenzar a ascender.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.