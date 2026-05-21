El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 a 19 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% a medianoche y fluctuando entre el 64% y el 84% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a sur y luego a oeste, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, aunque se recomienda precaución en áreas expuestas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 20:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados a las 21:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 21:55, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la escasa nubosidad. La noche se presentará despejada, con temperaturas que caerán a 18 grados hacia la medianoche. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Vigo, con un tiempo cálido y seco, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 16 grados a media mañana.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 14°C, con una humedad relativa que comenzará en un 81% y descenderá ligeramente a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.