El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

El cielo presentará un predominio de nubes altas durante la mayor parte del día, especialmente en las horas de la tarde, aunque también habrá momentos de sol, sobre todo en la mañana y al final de la tarde. Las condiciones de visibilidad serán buenas, lo que permitirá disfrutar de un día luminoso, aunque con la presencia de algunas nubes que podrían atenuar la intensidad del sol en ciertos momentos.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 41% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados, especialmente durante las horas de mayor calor.

El viento soplará de dirección predominantemente sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Valga podrán disfrutar de un tiempo seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos y actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con algunas nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que ofrece el tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de mayo de 2026, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 10:00 y las 16:00, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y condiciones de cielo que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las primeras horas de la tarde.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque se prevé que durante la mayor parte del día se mantenga un estado poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.