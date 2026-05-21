El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados hacia las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un aumento hasta los 27 grados . Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará poco nuboso, se tornará mayormente nublado con la aparición de nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 81%, disminuyendo gradualmente a lo largo del día hasta alcanzar un 36% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida de lo que realmente es, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, a pesar de las altas temperaturas.

La puesta de sol está programada para las 21:54, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas, con un cielo que se despejará gradualmente, permitiendo que las estrellas sean visibles.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este día primaveral.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, O Porriño se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 a 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.