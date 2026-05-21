El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados durante la madrugada y alcanzarán un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá constante en 15 grados, con una ligera subida a 17 grados hacia las 09:00 horas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 68% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la jornada sea muy placentera.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, donde podría alcanzar hasta 14 km/h. Esta brisa ligera será refrescante y contribuirá a la sensación de confort en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que avance la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un pico de 24 grados entre las 16:00 y las 19:00 horas. Hacia el final del día, la temperatura comenzará a descender lentamente, pero se mantendrá en un rango agradable, alrededor de 21 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 21:54 horas.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 a 14 grados .

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados hacia las primeras horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.