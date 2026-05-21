El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

Hoy, 21 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 51% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno será limitada, lo que hará que el tiempo sea más llevadero para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para disfrutar de la naturaleza en Soutomaior, ya sea en sus parques, jardines o rutas de senderismo.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:55, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, hoy en Soutomaior se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.