El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Silleda mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas, cuando la temperatura podría llegar a los 25 grados en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h. Este viento será más notable durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente hacia la noche, cuando se espera que la velocidad disminuya a 5 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de paseos o actividades recreativas en la naturaleza.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 17:00 horas y bajando gradualmente hasta los 17 grados en la noche. El cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:54 horas. La noche será fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones y la buena visibilidad son factores que contribuirán a que los habitantes y visitantes aprovechen al máximo este hermoso día de mayo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas, antes de comenzar a ascender.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.