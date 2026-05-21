El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 71% hacia la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 2 a 3 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El amanecer se producirá a las 07:07, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que se despierten temprano, mientras que el ocaso será a las 21:56, brindando una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de paseos por la playa o actividades en familia, aprovechando el tiempo favorable.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en el campo o explorando la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Este rango térmico sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Marín se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada con buena visibilidad y temperaturas agradables. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Meaño con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 21°C a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.