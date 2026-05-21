El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá favorecida por un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado a las 07:07. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados centígrados en las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que oscilará entre el 41% y el 86% a lo largo del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que rondarán los 2 a 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h desde el oeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 21:54.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes y visitantes de Salvaterra de Miño disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día ideal para paseos, picnics o cualquier actividad que se realice en la naturaleza.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá presentándose mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de algunas nubes altas. Sin embargo, estas no afectarán la calidad del día ni la visibilidad. La noche caerá con temperaturas que descenderán a los 19 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el entorno natural y disfrutar de la belleza de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C a las 15°C durante la mañana, con una ligera disminución a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 28°C en las horas centrales.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 a 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.