El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

Hoy, 21 de mayo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 a 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando el viento podría alcanzar hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:54 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un final de jornada agradable y templado.

En resumen, el tiempo de hoy en Salceda de Caselas será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza y el entorno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, O Porriño se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá favorecida por un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado a las 07:07. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados centígrados en las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que oscilará entre el 41% y el 86% a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados hacia las primeras horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.