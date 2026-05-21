El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 22 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque mantendrá algunas nubes altas, no afectará significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y menos pesado, favoreciendo la comodidad de los ribadumenses.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Ribadumia pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular a las 21:56 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el entorno natural y social de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los viñedos de la región.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Este clima cálido y agradable será perfecto para paseos por la costa o para disfrutar de un café en alguna de las terrazas locales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.