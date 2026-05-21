El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 25 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mantendrá algunas nubes altas, no afectará la luminosidad del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco en las primeras horas y más seco a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas, y el viento será un compañero agradable a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores alrededor de los 19 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:55 horas. En resumen, Redondela disfrutará de un día primaveral perfecto, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.