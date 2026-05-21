El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados durante las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que se sitúe en torno a los 24 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (88%), irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las horas centrales del día.

El viento, que soplará predominantemente del sur-suroeste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 5 y 17 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas y junto a la costa. Este viento, aunque notable, no se espera que cause inconvenientes significativos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo de las 24 horas. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:55 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia el final del día, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para actividades al aire libre.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y ausencia de precipitaciones promete un día perfecto para los habitantes y visitantes de la ciudad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, se observarán nubes altas que irán dando paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Marín se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada con buena visibilidad y temperaturas agradables. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.