El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque se prevé que durante la mayor parte del día se mantenga un estado poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 92% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 38% por la tarde. Esto contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo su intensidad, especialmente hacia la noche.

El amanecer se producirá a las 07:06 y el ocaso a las 21:56, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre hasta bien entrada la tarde. La combinación de temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y la ausencia de lluvias hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar planes familiares o deportivos.

En resumen, Pontecesures vivirá un día de clima favorable, con temperaturas cálidas, cielos parcialmente nublados y sin riesgo de lluvias, lo que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y condiciones de cielo que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las primeras horas de la tarde.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar si planeas salir.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.