El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo del día, la humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del suroeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h en su punto máximo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ponteareas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que avance la tarde, el cielo podría experimentar un ligero aumento en la nubosidad, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando alrededor de 19°C hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:54, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar en un ambiente tranquilo y despejado.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural. La combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados promete un día placentero para todos.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 a 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá favorecida por un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado a las 07:07. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados centígrados en las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que oscilará entre el 41% y el 86% a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.