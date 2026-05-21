El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

Hoy, 21 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 14 grados durante las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 73% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 18 grados a las 09:00 y llegando a un máximo de 24 grados entre las 12:00 y las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La humedad, sin embargo, irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más confortable a medida que el día avanza.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, con ráfagas que podrán alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas, pero no se anticipan condiciones adversas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 19:00 y bajando a 20 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:55.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.