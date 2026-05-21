El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando los 17 grados hacia las 10 de la mañana. El cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 16 y 18 horas. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con predominancia de nubes altas, pero sin que esto implique un cambio en las condiciones de lluvia. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que hará que la tarde se sienta más cálida y agradable.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando en intensidad durante las horas centrales del día. Esto proporcionará una brisa refrescante que será bien recibida, especialmente en las horas más cálidas. Hacia la noche, el viento disminuirá y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 22 horas.

La puesta de sol se producirá a las 21:55, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por las nubes altas que adornarán el cielo. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 14 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que se mantendrá estable y sin precipitaciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Marín se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada con buena visibilidad y temperaturas agradables. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados durante las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.