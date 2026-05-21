El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 12:00 horas, alcanzando los 24 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calidez sin resultar agobiante.

Durante la tarde, el cielo continuará con predominancia de nubes altas, aunque sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los habitantes de Pazos de Borbén pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocupaciones. La humedad relativa, que se situará en torno al 54% en las horas más cálidas, permitirá que el ambiente se sienta agradable y no excesivamente húmedo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una vista clara para disfrutar del ocaso, que se producirá a las 21:54. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento, aunque ligero, puede presentar ráfagas más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades que requieran estabilidad, como el ciclismo o el senderismo. Sin embargo, en general, las condiciones serán favorables para disfrutar de un día en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente soleado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor de la primavera.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.