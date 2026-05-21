El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 a 14 grados .

La temperatura irá en aumento a lo largo del día, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. La sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 56% al 78%, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes y visitantes de Oia pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar excursiones o disfrutar de la belleza natural de la región.

Durante la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar los paisajes y la costa de Oia sin inconvenientes. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, ofreciendo un espectáculo estelar para aquellos que deseen contemplar el firmamento.

El ocaso se producirá a las 21:55, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 17 grados, manteniendo un ambiente templado. La brisa del norte continuará, aunque con menor intensidad, proporcionando un alivio refrescante al caer la noche.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y explorar la belleza natural de la zona.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados durante la madrugada y alcanzarán un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.