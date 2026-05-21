El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 66% en las horas de la tarde.

El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 5 a 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar los 16 km/h. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y se espera que la temperatura descienda nuevamente, llegando a los 18 grados hacia el final de la jornada.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, aunque se podrían presentar momentos de bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:54, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. La temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, el ambiente se torne más fresco, con temperaturas que rondarán los 14 grados .

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 a 14 grados .

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados durante la madrugada y alcanzarán un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.