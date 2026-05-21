El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, O Porriño se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura será más notable a partir de las 10:00, cuando se espera que el termómetro marque 19°C, y alcanzará su punto máximo a las 15:00, con 26°C. Por la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, situándose en torno a los 19°C a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo a un 52% en las horas centrales, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 67% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h alrededor de las 13:00. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

Los momentos más despejados se concentrarán en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:54. Los habitantes de O Porriño podrán aprovechar el día para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se anticipan cambios drásticos en el tiempo.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en un paseo por el campo o en actividades recreativas en familia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

Hoy, 21 de mayo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 a 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados hacia las primeras horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.