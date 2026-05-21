El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para comenzar el día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 83% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un ligero descenso a 14°C en las horas centrales. El cielo continuará con un predominio de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del sur, lo que podría aportar una brisa refrescante en la costa. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría ser ideal para los amantes de los deportes acuáticos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 20°C hacia las 19:00 horas. La combinación de un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables hará que sea un momento perfecto para disfrutar de la playa o pasear por el puerto. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que contribuirá a una sensación más fresca.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a 11°C. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:56 horas. En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los viñedos de la región.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que llegue a los 21 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Meaño con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 21°C a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.