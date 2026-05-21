El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 75% y el 82%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana y llegando hasta los 19 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, se prevé que el cielo se cubra de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que rondarán los 20 grados . La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cómoda. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 21:55, momento en el que el cielo se irá despejando, permitiendo disfrutar de una noche tranquila y despejada. En resumen, el día de hoy en Nigrán se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 a 19 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.